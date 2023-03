Foot-Ligue Europa: résultats des 8es de finale retour

Résultat des huitièmes de finale retour de

la Ligue Europa.

Les clubs qualifiés précédés d’un (+)

Betis Séville (ESP) – (+) MANCHESTER UNITED (ENG) 0 -1 (1-4 à

l’aller)

Fribourg (GER) – (+) JUVENTUS TURIN (ITA) 0 – 2 (0-1 à l’aller)

(+) FEYENOORD ROTTERDAM (NED) – Shakhtar Donetsk (UKR) 7 – 1 (1-1 à

l’aller)

Fenerbahçe (TUR) – (+) SEVILLE FC (ESP) 1 – 0 (0-2 à l’aller)

Real Sociedad (ESP) – (+) AS ROME (ITA) 0 – 0 (0-2 à l’aller)

(+) UNION-SAINT-GILLOISE (BEL) – Union Berlin (GER) 3 – 0 (3-3 à

l’aller)

Ferencvaros (HUN) – (+) BAYER LEVERKUSEN (GER) 0 – 2 (0-2 à l’aller)

Arsenal (ENG) – (+) SPORTING PORTUGAL (POR) 1 – 1 à l’issue du temps

règlementaire, 1 – 1, après prolongation, le Sporting qualifié 5 tirs au

but à 3 (2-2 à l’aller)

Quarts de finale: aller le 13 avril, retour le 20 avril

Demi-finale: aller le 11 mai, retour le 18 mai

La finale est programmée le 31 mai à la Puskas Arena de Budapest.

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales sera effectué le 17

mars.

