Foot – Ligue: le Paris SG battu 3-1 par Lorient au Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain, réduit à dix après l’expulsion d’Achraf Hakimi à la 20e minute, a été battu 3 buts à 1 par Lorient dimanche au Parc des Princes

lors de la 33e journée de Ligue 1.

Le club parisien, qui restait sur trois victoires d’affilée, a concédé sa sixième défaite de la saison en championnat, la troisième à domicile, mais conserve huit points d’avance sur Marseille (2e), qui reçoit Auxerre en soirée, et neuf sur Lens (3e), qui jouera mardi à Toulouse.

Enzo Le Fée (15e), Darlin Yongwa (39e) et Bamba Dieng (89e) ont marqué pour Lorient, alors que Kylian Mbappé avait égalisé à la 29e sur un but gag, profitant d’une incompréhension du gardien Yvon Mvogo (29e).

- Publicité-