Foot-Ligue: Le Stade tunisien réclame un arbitre étranger face à l’Etoile du Sahel

Le Stade tunisien a réclamé un arbitre étranger pour son prochain match de championnat face à l’Etoile sportive du Sahel au complexe Hedi Ennaifer de Bardo, pour le compte de la 5e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Cette requête intervient suite à ce que le club a qualifié de « injustices auxquelles il a été assujetti lors de sa dernière sortie face au Club africain au stade Hamadi Agrébi de Radès, notamment, des cartons rouges et jaunes distribués arbitrairement et causant l’exclusion de ses meilleurs éléments », peut-on lire dans un post publié sur la page Facebook officielle de la formation du Bardo.

Le Stade tunisien occupe actuellement la 2e place au classement de la poule A avec 8 points, à une seule longueur du leader béjois et ce, après quatre matchs disputés.

