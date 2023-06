Foot – Lionel Messi va s’engager avec l’Inter Miami

Lionel Messi a annoncé qu’il va s’engager avec l’Inter Miami, qui évolue dans le championnat nord-américain (MLS), tout en affirmant qu’il n’était pas heureux à Paris.

« J’ai décidé que j’allais à Miami, je n’ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu’il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas », a déclaré le septuple Ballon d’Or dans une interview accordée aux journaux espagnols Diario Sport et Mundo Deportivo.

Messi a, par la même occasion, affirmé qu’il n’était pas heureux à Paris, où il a joué deux saisons sans briller sous le maillot du PSG.

« C’était deux années où je n’étais pas heureux, je n’aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. A Barcelone, j’allais les chercher, ici je l’ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux », a-t-il dit, expliquant qu’il entendait désormais privilégier sa vie de famille.

Messi a, ainsi, choisi les Etats-Unis au détriment d’un retour à Barcelone ou de l’Arabie saoudite.

Le Barça a récemment montré un vif intérêt pour le retour du meilleur buteur de l’histoire du club catalan : Laporta et l’entraîneur Xavi Hernandez ont notamment confirmé leur intérêt pour Messi, malgré les finances du club.

De même, de hauts dirigeants du club saoudien d’Al-Hilal étaient à Paris, dimanche, pour tenter de conclure un énorme contrat avec Lionel Messi, selon une source médiatique.

- Publicité-