Foot – L’Italien Nicolo Zaniolo rejoint Galatasaray

Le joueur italien Nicolo Zaniolo va rejoindre le club turc de Galatasaray, en provenance de la Roma.

« L’AS Roma est en mesure de confirmer qu’un accord a été trouvé avec le club turc pour un transfert définitif », a indiqué la Roma sur son site internet.

Zaniolo, 23 ans, jouait dans le club romain depuis 2018 et a marqué 13 buts en 94 matches. Il était auparavant à l’Inter Milan.

Il avait informé en janvier la Roma de sa volonté de partir lors du mercato hivernal mais refusé la seule offre ferme reçue par le club italien, émanant de Bournemouth, 19e de Premier League, alors que d’autres formations possiblement intéressées (Tottenham, AC Milan) ne se sont pas manifestées.

José Mourinho, l’entraîneur portugais de la Roma, avait confirmé que le joueur voulait « partir ».

Profitant d’un mercato encore ouvert en Turquie, Zaniolo a finalement trouvé un accord pour rebondir au Galatasaray, actuellement en tête du championnat, à l’issue de négociations ralenties un temps par le violent séisme qui frappé le pays lundi.

Le montant de son transfert n’a pas été précisé. Mais selon la Gazzetta dello Sport et Sky Sport, il est de l’ordre de 15 millions d’euros, plus 7 de bonus. Le joueur aurait en outre négocié, selon ces médias, une clause lui permettant de rompre son contrat en cas d’offre supérieure à 35 M EUR, pour éventuellement revenir en Italie l’été prochain.

L’international azzurro (11 sélections, 2 buts) rejoint dans ce club plusieurs joueurs ayant évolué en Italie, comme l’Argentin Mauro Icardi, le Belge Dries Mertens ou le Portugais Sergio Oliveira.

