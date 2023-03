Foot-Manchester City: l’Argentin Alvarez prolonge son bail jusqu’en 2028

L’attaquant international argentin Julian

Alvarez a prolongé d’un an son contrat avec Manchester City, a annoncé

jeudi le club anglais avec lequel l’attaquant de 23 ans est désormais lié

jusqu’en 2028.

Auteur de quatre buts lors du parcours victorieux de l’Argentine au Qatar,

Alvarez avait signé son premier contrat avec le champion d’Angleterre en

janvier 2022 pour une durée de cinq ans et demi, mais, laissé à la

disposition du club argentin de River Plate, il n’a rejoint la Premier

League que l’été dernier.

Malgré le recrutement d’Erling Haaland, avec qui il est parfois associé,

Alvarez a tout de même inscrit 10 buts en 33 apparitions, toutes

compétitions confondues, sous le maillot de City.

« Je suis très satisfait de ma première saison ici mais je peux faire

encore beaucoup de choses. Je sais que je peux m’améliorer et City m’offre

tout ce dont j’ai besoin pour concrétiser mon potentiel », a commenté

l’attaquant argentin (19 sélections, 7 buts), cité dans le communiqué.

- Publicité-