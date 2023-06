Foot – Mbappé a informé le PSG de la fin de son contrat actuel en 2024

La star française du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a informé son club lundi par courrier qu’il n’activerait pas l’année supplémentaire qui lui permet de prolonger son contrat jusqu’en 2025, a indiqué une source proche des négociations.

Ce développement intervient un peu plus d’un an après la prolongation surprise de l’attaquant de 24 ans au PSG, son club depuis 2017. Le vice-champion du monde, courtisé notamment par le Real Madrid, avait prolongé jusqu’en 2024, avec la possibilité pour lui d’activer une option pour une année supplémentaire.

Le Français a fait connaître sa décision lundi dans un courrier transmis au club, ont appris des médias d’une source proche des négociations, confirmant une information du quotidien L’Equipe. La date butoir pour faire son choix est le 31 juillet 2023.

Le PSG n’envisage pas de laisser son N.7 partir libre à la fin de son contrat, en 2024, ce qui ouvre la porte à un transfert dès cet été en cas d’échec des négociations d’ici au 31 juillet, a indiqué la source.

En cas de départ, le club de la capitale serait orphelin de son joyau d’attaque, quelques semaines après la fin de contrat de Lionel Messi, parti rejoindre les Etats-Unis. L’avenir de l’autre star offensive, Neymar, est également flou.

Le Français avait déjà laissé entendre qu’il pourrait partir en 2024, à l’occasion de la cérémonie des trophées UNFP, le 28 mai, lors de laquelle il avait gagné un quatrième titre consécutif de meilleur joueur de la saison en Ligue 1.

« J’ai dit que l’année prochaine je jouerais au PSG. J’ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat », avait alors déclaré le meilleur.

- Publicité-