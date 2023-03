Foot-Mondial U20 en Indonésie : Annulation du tirage au sort, négociations prévues avec la FIFA

L’organisation de la coupe du monde de football

des U20, prévue du 20 mai au 11 juin en Indonésie semble compromise après

l’annulation du tirage au sort de la compétition, programmée vendredi 31

mars à Djakarta où des manifestations de protestation avaient été

organisées contre la présence de l’équipe de l’entité sioniste à ce

mondial.

Depuis le 20 mars dernier, des manifestations rassemblant des centaines de

personnes, selon la presse locale, avaient protesté dans la ville de

Djakarta contre la présence de l’équipe de football de l’entité sioniste, à

cette coupe du Monde, que s’apprête à organiser l’Indonésie. Les

manifestants portaient des drapeaux de l’Indonésie et de la Palestine en

signe d’opposition à la participation de l’entité sioniste à la Coupe du

monde et on réclamé l’exclusion de cette équipe.

Ces mouvements de protestations avaient provoqué une onde de choc

antisioniste dans ce pays de plus de 270 millions de personnes, encouragés

par le refus du gouverneur de l’Ile de Bali d’accueillir l’équipe de

l’entité sioniste. Le Jakarta Post a révélé, début mars, que le gouverneur

de Bali, Wayan Koster, a écrit au ministre de la Jeunesse et des Sports

pour l’inviter à adopter une politique interdisant l’équipe de l’entité

sioniste de venir jouer à Bali, en raison de la répression du peuple

Palestinien.

Le gouverneur de l’île de Bali avait également transmis ce courrier à la

fédération indonésienne de football, la PSSI, qui a, de son côté, confirmé

la volonté de Wayan Koster d’interdire la présence de l’équipe de football

de l’entité sioniste.

L’opposition autant du gouverneur de l’ile de Bali que du peuple

Indonésien, solidaire avec la Palestine, à la présence dans le pays de

l’équipe de l’entité sioniste a fatalement entraîné la suspension du tirage

au sort de la compétition, prévu vendredi 31 mars dans la capitale,

Djakarta. Aucune nouvelle date n’a été annoncée pour le moment.

Pour autant, des informations proches des milieux sportifs à Djakarta font

état, mardi, de l’intention de la Fédération indonésienne de reprendre

contact avec la FIFA pour tenter de trouver une solution. Le président de

la fédération indonésienne de football (PSSI) prévoit de s’entretenir à

Zurich avec des responsables de la FIFA.

Selon le ministre indonésien du Développement humain et des Affaires

culturelles Muhadjir Effendy, les pourparlers que va entamer la fédération

indonésienne de football à Zurich signifient au moins que « la FIFA

comprendra la position de l’Indonésie », rapporte l’agence Antara.

