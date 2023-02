Foot – Neymar souffre d’une entorse de la cheville avec « lésions ligamentaires »

L’attaquant brésilien du Paris SG Neymar, sorti sur une civière dimanche en Ligue 1 française de football contre Lille, souffre d’une entorse de la cheville avec « lésions ligamentaires », a annoncé mardi le club de la capitale, à deux semaines du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Le joueur est d’ores et déjà forfait pour le choc de la 25e journée de Ligue 1 à Marseille, dimanche. « De nouveaux examens passés ce jour confirment une entorse de la cheville pour Neymar Jr, avec lésions ligamentaires. Un nouveau point sera fait en début de semaine prochaine », a indiqué le PSG dans un communiqué.

Le N.10 brésilien, touché à la même cheville lors de la Coupe du monde au Qatar, avait quitté dimanche la pelouse du Parc des Princes en larmes à la 51e minute après un contact avec le Lillois Benjamin André.

Même si le club n’évoque pas de durée d’indisponibilité, le diagnostic médical de mardi n’est pas une très bonne nouvelle dans l’optique du voyage en Bavière en C1, le 8 mars, alors que les Parisiens, en grande difficulté depuis le début de l’année, sont en pleine crise et doivent absolument réagir après leur défaite 1-0 à l’aller, le 14 février à domicile.

Cette blessure de Neymar rappelle de mauvais souvenirs au PSG, qui a déjà été souvent privé du Brésilien par le passé pour des matches à gros enjeu en C1. Il s’était ainsi blessé au pied avant un 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid en 2018.

En 2019, « Ney » avait manqué les 1/8 de C1 face à Manchester United et en 2021, il s’était de nouveau blessé, à l’adducteur gauche, avant un duel contre son ancien club, le FC Barcelone, toujours en 8e.

- Publicité-