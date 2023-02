Foot – O.Sidi Bouzid : Jamel Boumenjel nouvel entraineur

L’Olympique Sidi Bouzid annonce, mardi, sur sa page officielle facebook, que l’entraineur Jamel Boumenjel a été désigné à la barre technique de l’équipe première de football, en remplacement de Hassène Gabsi.

Le nouveau coach sera assisté par Makrem Gharbi et Raed Barhoumi, ajoute le club.

L’O.Sidi Bouzid et Hassène Gabsi avait convenu, dimanche, une séparation à l’amiable qui est intervenue juste après l’élimination de l’équipe des 16e de finale de la coupe de Tunisie par la JS Omrane (Ligue 2) aux tirs au but 5-4 (1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations).

La formation de Sidi Bouzid avait également terminé la première phase du championnat de Ligue 1 à l’avant-dernière place du groupe B arrachant in extremis une place au play-out.

La formation bouzidienne entamera la phase play-out par un déplacement à Bizerte, le 15 mars prochain.

