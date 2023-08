Foot-Premier League: le défenseur de Leicester Castagne signe à Fulham

a formation de Premier League Fulham a

annoncé mardi le recrutement du défenseur belge Timothy Castagne en

provenance de Leicester, club relégué en Championship (D2) à la fin de la

saison dernière.

L’équipe londonienne précise dans son communiqué que le latéral droit de

27 ans a signé un contrat jusqu’en 2027, avec une option de 12 mois

supplémentaires. Le montant de la transaction est estimé à environ 15

millions de livres (environ 17,5 millions d’euros).

« Cela a été une longue période (de mercato), mais je suis enfin là, et

j’en suis heureux », a expliqué l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame

(Italie) à la chaine TV du club de Premier League. « C’est un grand

soulagement. J’ai parlé au coach et j’ai hâte de commencer à m’entraîner et

à jouer », a-t-il ajouté.

Castagne, qui a passé trois saisons à Leicester et fait 33 apparitions

avec le maillot des Diables Rouges, pourrait faire ses débuts avec Fulham

samedi sur le terrain du champion en titre, Manchester City.

- Publicité-