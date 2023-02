Foot-Premier League: « Le plus important est à venir pour Manchester City », selon Riyad Mahrez

L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez a qualifié de « cruciale » la victoire de son équipe contre Arsenal (3-1), mercredi soir à l’Emirates Stadium, en match retard de la 12e journée de Premier League, face à un adversaire direct pour le titre,

et leader du championnat depuis la 3e journée.

« Gros match livré par les joueurs et victoire cruciale. Mais le plus

important est à venir », a tweeté Mahrez, en réaction au succès de son club,

face à Arsenal, jusqu’ici, invaincu à domicile cette saison (8 victoires, 2

nuls).

Le capitaine de la sélection algérienne a fait sans aucun doute allusion à

comment maintenir le cap. Car la bataille sera désormais rude jusqu’à la

fin de la saison. Arsenal ne va pas lâcher prise si proche du but.

Ce succès a permis aussi aux Citizens de s’emparer de la tête du

championnat avec 51 points, grâce à une meilleure différence de buts, +36

contre +26, le champion en titre dépasse donc les Gunners, même si ces

derniers comptent encore un match en retard.

Auteur d’une prestation acceptable en 60 minutes de jeu, Riyad Mahrez a

reconnu le gros match livré par ses partenaires, et la valeur de cette

victoire, mais il a assuré que tout de même que le plus important reste à

venir.

Les buts de Manchester City ont été marqués par Kevin de Bruyne (24e),

Jack Grealish (72e) et Erling Haaland (82e) dont c’est le 26e but en

championnat.

L’unique réalisation d’Arsenal a été inscrite à la 40e par Bukayo Saka sur

un pénalty.

