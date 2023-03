Foot-Qualifications Euro-2024: l’Italie sans Chiesa et Dimarco

L’ailier de la Juventus Turin Federico Chiesa et le latéral gauche de l’Inter Milan Federico Dimarco, tous deux blessés, sont forfait pour les premiers matches de qualification à l’Euro-2024 de l’Italie, a annoncé la Fédération italienne de football.

Chiesa est sorti en fin de rencontre contre l’Inter Milan (1-0) dimanche, moins de vingt minutes après son entrée en jeu, en se plaignant du genou droit. Les examens menés lundi n’ont montré aucune lésion, mais le joueur doit observer un peu de repos, a annoncé son club, avant que la Fédération n’officialise son forfait en soirée.

L’intériste Dimarco était sorti un peu plus tôt, en seconde période, lors du même match dimanche soir, visiblement touché au niveau de l’aine.

Le latéral de l’Inter est remplacé dans la liste par Emerson Palmieri (West Ham), alors que la Fédération n’a pas annoncé de nouveau nom après le forfait de Chiesa.

Ivan Provedel (Lazio Rome), l’un des quatre gardiens convoqués par Roberto Mancini, a également déclaré forfait lundi et a été remplacé par le portier de la Cremonese, Marco Carnesecchi.

L’Italie, championne d’Europe en titre, débute les qualifications pour l’édition 2024 contre l’Angleterre, jeudi à Naples, dans un remake de la finale du dernier Euro, avant de se déplacer à Malte dimanche.

