Foot – Réunion mercredi du Comité exécutif de la CAF au Caire

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) tiendra ce mercredi au Caire une réunion en marge du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération de football qui aura lieu au siège de l’instance africaine à partir de 19h30 (heure tunisienne), indique un communiqué de la CAF.

La réunion du Comité exécutif (15h00 HT) se tiendra par visioconférence sous la houlette du président de la CAF, Patrice Motsepe, précise la CAF.

Le Comité exécutif discutera d’un certain nombre de sujets liés aux préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023) en Côte d’Ivoire et aux éliminatoires de la compétition ainsi que l’état d’avancement du processus de candidature de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) et de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027), a-t-on ajouté.

Le Comité discutera également de l’état d’avancement d’un certain nombre d’événements de la CAF, y compris la Ligue des Champions féminine 2023 et le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN-2024).

Le tirage au sort des quarts de finale sera retransmis en direct sur les plateformes numériques de la CAF ainsi que sur les chaines de TV partenaires.

La Tunisie est représentée par l’Espérance de Tunis en Ligue des Champions, et par l’US Monastir en Coupe de la Confédération de football.

- Publicité-