Foot – Transfert: Neymar (PSG) donne son OK pour rejoindre Al-Hilal saoudien

L’attaquant international brésilien du Paris SG (Ligue 1 française de football) Neymar s’est mis d’accord avec Al-Hilal saoudien sur un contrat de deux ans, a annoncé L’Equipe dimanche.

Le PSG et le club saoudien discutent des modalités de transfert de l’attaquant brésilien, précise la même source.

Neymar (31 ans) percevra près de 160 millions d’euros au total pendant les deux saisons de contrat. Reste désormais au PSG et à Al-Hilal de se mettre d’accord sur les modalités de transfert.

Une première offre de rachat des quatre dernières années de contrat de l’international brésilien a été faite à Paris, qui poursuivait les négociations ce dimanche matin. Mais le départ du « Ney » semble désormais acquis, six ans après son arrivée.

Le joueur vedette brésilien avait rejoint le PSG en 2017 en provenance du FC Barcelone. Il a inscrit 118 buts en 173 apparitions avec le champion de France en titre.

Al-Hilal, à l’instar des autres clubs huppés du championnat saoudien, a cassé sa tirelire en engageant plusieurs joueurs de renom cet à l’image du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea) et le Serbe Sergej Milinkovic-Savic (ex-Lazio de Rome).

Le club basé à Riyad s’est incliné vendredi en finale de la Coupe du Roi Salmane des clubs, face à l’autre club saoudien d’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (1-2, après prolongation), en match disputé au stade du Roi Fahd à Taïf.

