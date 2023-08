Foot-Transferts: Neymar quitte le PSG et signe à Al-Hilal saoudien

Après six saisons passées Paris Saint-Germain, le brésilien Neymar quitte officiellement le club de la capitale et va découvrir le championnat saoudien pour deux saisons et une indemnité de transfert de 90 millions d’euros.

Arrivé à Paris en 2017 suite à son transfert record de 222 millions en provenance de Barcelone, le Brésilien a disputé 173 matchs sous les couleurs du PSG, et aura inscrit 118 buts et délivré 70 passes décisives.

Cinq fois champion de France, vainqueur à trois reprises de la Coupe de France et finaliste de la Ligue des champions 2020, Neymar a été salué par le club comme l’une de ses légendes.

