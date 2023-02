Foot-Trophées The Best : Scaloni, Ancelotti et Guardiola nommés pour le prix du meilleur entraîneur

Le sélectionneur de l’équipe argentine de

football, championne du monde, Lionel Scaloni, l’Italien Carlo Ancelotti,

vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et l’entraîneur

espagnol de Manchester City (Angleterre) Pep

Guardiola, sont nommés pour le prix Fifa du meilleur entraîneur, a annoncé

jeudi la Fédération internationale de football sur son site officiel.

Chez les dames, la Française Sonia Bompastor, victorieuse de la Ligue des

champions féminine avec Lyon, Pia Sundhage, sélectionneuse du Brésil, et

Sarina Wiegman, sacrée championne d’Europe en 2022 avec l’Angleterre, sont

les trois finalistes.

Les nommés pour les prix des meilleurs joueur et joueuse, ainsi que pour

le prix Puskas du plus beau but, seront connus vendredi.

Les lauréats seront déterminés par un jury international composé des

sélectionneurs actuels de toutes les équipes nationales féminines et

masculines, de leurs capitaines et d’un journaliste spécialisé de chaque

pays représenté par une équipe nationale. Le grand public peut également

voter sur le site fifa.com.

La cérémonie de remise des prix de la Fifa aura lieu le 27 février à

Paris.

