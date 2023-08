Foot – USMO : Mohamed Ali Ben Salem nouvelle recrue

Le club de l’US Monastir annonce, mardi, qu’il vient de s’engager avec l’axial Mohamed Ali Ben Salem (27 ans).

Le joueur avait porté le maillot de plusieurs clubs tunisiens, à savoir le Club Africain, l’Olympique de Béja, l’ES Metlaoui et le CS Chebba. Il compte également quelques expériences dans les clubs de Inhulets Petrove ukrainien et AGMK ouzbek.

L’US Monastir débutera le nouvel exercice en déplacement à Bizerte, le 26 ou 27 août, pour le compte de la deuxième journée du groupe B qui comprend également l’Espérance de Tunis, le CS Sfaxien, l’AS Marsa, l’ES Metlaoui et l’US Tataouine.

