Foot – « Vers de nouvelles lois pour rationaliser les recrutements » (Wadie Jari)

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary a affirmé que la fédération œuvrera pour la promulgation de nouvelles lois qui aideront les associations à rationaliser leurs dépenses en matière de recrutements, afin de leur éviter d’éventuelles crises financières.

Sur la page officielle facebook que la FTF, Jari a rappelé que la fédération a pris il y a quelque temps certaines mesures qui ont contribué à limiter le déficit financier et réduit les montants des litiges, ajoutant que l’instance fédérale compte soutenir certains clubs souffrant de difficultés financières.

Dans le même contexte, le président de la FTF a affirmé que la fédération est venue en aide à tous les clubs tunisiens participant aux compétitions africaines en leur accordant des avances financières proportionnelles à leurs capacités et selon des critères objectifs, afin de régler leurs litiges financiers, à condition que ces sommes soient ensuite récupérées.

Il a ajouté qu’en 2023, la fédération a accordé à tous les clubs qualifiés pour les compétitions africaines interclubs une avance financière, et a contribué au règlement de leurs litiges, selon leur classement au championnat, soit l’Etoile du Sahel, l’Espérance de Tunis, le Club africain et l’O. Béja.

Il a rappelé que la FTF avait fait la même chose lors de la dernière saison avec l’US Monastirienne et le Club Sportif Sfaxien.

A noter que l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis participeront cette saison à la Ligue des Champions d’Afrique, quant à l’Olympique de Béja et au Club Africain, ils prendront part à la Coupe de la Confédération. L’Espérance de Tunis participera également à la première édition de la Super League africaine.

Trois équipes tunisiennes, à savoir l’Espérance de Tunis, le CS Sfaxien et l’US Monastir se sont qualifiées pour la Coupe du Roi Salmane des clubs arabes, qui débutera jeudi prochain en Arabie saoudite.

