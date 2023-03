Football: le continent africain dispose de 47 sélections nationales féminines seniors

Quarante sept (47) des 54 associations

membres de la Confédération africaine de football possèdent une équipe

nationale féminine senior, tandis que le nombre des joueuses licenciées ne

dépasse pas 150.000, selon le premier rapport sur le football féminin de

l’instance africaine publié vendredi.

Le rapport inaugural sur le football féminin de la CAF a permis de

recueillir des informations auprès des associations membres de la CAF sur

une période qui s’étend jusqu’en décembre 2022 et ce, dans trois (3)

domaines clés : Développement et Participation, Ligue et Compétition, et

enfin Structure et Gouvernance, précise la même source.

« Nous pouvons constater que de grands progrès ont été réalisés en termes

de développement et de participation avec 47 Associations Membres ayant une

équipe nationale féminine senior. Il est nécessaire d’assurer un suivi

adéquat pour l’enregistrement des joueuses, car le continent ne compte que

150 653 joueuses licenciées. », a déclaré la responsable du football féminin

de la CAF, Meskerem Tadesse Goshime .

Et d’ajouter: « Les données montrent également que ces joueuses sont

jeunes, plus de 70% d’entre elles ayant moins de 20 ans. Il y a également

une grande amélioration dans nos AMs en termes d’engagement des équipes

féminines U-20 et U-17. Nous constatons une grande amélioration dans les

ligues et les compétitions, 49 AMs ayant une compétition de première

division pour les femmes. Notre tâche consistera à veiller à ce que ces

compétitions soient fortes et durables. »

Le rapport se compose de deux parties : la première, « principales

constatations », résume toutes les données et fournit une vue d’ensemble du

football féminin sur le continent. La seconde partie, intitulée « profils

des associations membres », présente des informations spécifiques à chaque

AM et reflète leur statut.

Pour rappel, la sélection algérienne féminine senior de football occupe la

80e place du dernier classement mondial de la Fédération internationale

(Fifa), et la 10e au niveau africain.

Lors de la prochaine Coupe du monde féminine prévue du 20 juillet au 20

août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, le continent africain sera

représenté par quatre sélections dont le Nigéria qui trône sur le

classement africain de la Fifa.

