“Founa.com” lance sa première offre de drive en Tunisie

Le supermarché en ligne Founa.com, diversifie son offre de services en lançant la première offre de drive en Tunisie, adossée au premier réseau de grande distribution MG. Ce nouveau service de proximité développé par founa.com, accessible à tous, permet à la clientèle de s’affranchir de la contrainte des courses et de la perte de temps inhérente à ce que beaucoup ressentent comme une corvée, tout en économisant les frais de livraison.

Le service Founa.com Drive offre une interface web directement sur le site Founa.com ; le client peut passer commande de ses produits du quotidien achetés ordinairement en supermarché ou commerce de proximité. En fin de commande, le client choisit le créneau horaire de retrait de ses courses 7j/7 au point drive du supermarché maxi MG de La Marsa.

A l’heure dite, celles-ci seront déposées directement dans son coffre par un livreur Founa.com en 5 minutes maximum.

100% gratuit, sans minimum de commande, ce nouveau canal proposé pour la 1ère fois en Tunisie, propose 15 000 références de produits de la vie quotidienne au prix mg, l’ensemble des promotions de la marque, ainsi que toutes les offres produits et services des partenaires de Founa.com déjà disponibles en ligne : épicerie fine, produits frais, produits de décoration, animalerie, Service Pressing, pâtisseries …

Ce nouveau canal s’appuie sur le double savoir-faire historique des deux partenaires, Founa.com et MG.Lancé en 2013, Founa.com est le 1er supermarché en ligne en Tunisie. Start up innovante, porteuse d’un modèle disruptif de consommation alliant qualité des produits et souci du service rigoureux, l’entreprise s’appuie sur des valeurs telles que l’amour du produit sain et la quête de l’excellence dans sa relation au consommateur.

Rejoint en 2018 par MG, Founa.com décroche, par ce rapprochement, l’opportunité d’offrir à sa clientèle des prix concurrentiel sur un catalogue élargi de références. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 10 000 clients livrés à domicile sur les zones Tunis, Nabeul, Hammamet Sousse et Monastir.

Fort de plus d’un siècle d’histoire depuis sa création en 1883, le réseau MG s’est engagé dans un vaste programme de modernisation et d’innovation dès 2009, encouragé par le rapprochement avec le Groupe français Auchan en 2012.

Aujourd’hui doté de 80 supermarchés après une série d’ouvertures prévues par son programme d’expansion, MG fournit aux consommateurs tunisiens une offre étendue à des prix concurrentiels. MG emploie près de 4000 collaborateurs sur tout le territoire avec un programme de formation continue des plus performants pour la montée en compétences de ses ressources.

D’autres point Drive sont déjà en projets pour couvrir une zone de chalandise élargie et faciliter toujours plus la vie de tous les Tunisiens.