Fournitures scolaires. C’est à y perdre son latin !

Le président de l’Association tunisienne pour informer le consommateur et rationaliser la consommation, Lotfi Riahi, a confirmé que les prix des cahiers et fournitures scolaires connaîtront une forte augmentation au cours de cette année.

Dans une déclaration à « African Manager », Riahi a affirmé que l’organisation s’attend à ce que le prix du cahier scolaire s’envole de 40%, en raison de la pénurie de papier, de l’augmentation des prix du carburant et du doublement du coût du chargement de plus de 3 fois.

Il a, également, souligné que les prix des manuels scolaires ne vont pas varier, mais il a souligné à cet égard que cela ne représente que 10% des dépenses totales allouées à la rentrée scolaire. Il a appelé à fixer la marge bénéficiaire pour les produits non subventionnés, ce qui aiderait les familles tunisiennes à faire face au coût élevé de la vie.

Lotfi Riahi a également appelé les structures concernées à intensifier les campagnes de surveillance, soulignant qu’il est déraisonnable de promouvoir des produits de mauvaise qualité à des prix exorbitants.

Il ne serait pas inutile de citer à cet égard une étude élaborée, l’année dernière, par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une étude a montré que le coût d’un élève dans les niveaux préparatoire et secondaire en 2019 s’élevait à plus de 3 249 dinars, et dans l’enseignement primaire à plus de 1 469 dinars.

En effet, les dépenses familiales moyennes pour un élève en phase préparatoire est d’environ 2500 dinars en 2018, ce qui reflète les difficultés financières rencontrées, notamment par les familles démunies et pauvres, pour scolariser leurs enfants.

Selon les données publiées par la Chambre syndicale nationale des propriétaires des librairies de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, les fournitures scolaires connaîtront également une augmentation, indiquant que les manuels scolaires non pris en charge connaîtront une forte augmentation par rapport aux années précédentes.

La Chambre a attribué a expliqué cette hausse par le coût élevé du cahier au niveau de l’usine en raison de la forte pénurie de papier et du coût élevé de son approvisionnement, ainsi que du livre parallèle.

Il est à noter que le ministre de l’Éducation, Fathi Sallaouti, a récemment déclaré que « tous les manuels qui seront utilisés au cours de l’année scolaire 2022-2023 sont disponibles et sont arrivés en Tunisie ».

Il a, aussi, assuré que « Le Ministère de l’Éducation nationale procédera à une évaluation du système national d’examens », notant la nécessité absolue de le développer afin de lutter contre le phénomène de la tricherie, que nous n’avons pas réussi à éradiquer avec le danger qui en découle sur le système éducatif et la crédibilité des diplômes en Tunisie.

Pas d’augmentation des prix des manuels scolaires

Les prix des manuels scolaires pour l’année scolaire 2022-2023 demeurent inchangés et aucune augmentation n’a été introduite par rapport à l’année dernière, a souligné une source responsable au centre national pédagogique (CNP).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a ajouté que 95% des manuels scolaires sont actuellement disponibles dans les librairies en attendant l’impression du reste avant le 15 août en cours.

Dans ce contexte, il a précisé que les manuels actuellement non disponibles sont de nouvelles publications et il s’agit du manuel de l’économie pour les élèves de 2ème, 3ème et 4ème année du secondaire section économie et gestion.

A rappeler qu’une société turque avait remporté l’appel d’offres international lancé par le CNP pour l’impression des manuels scolaires au titre de l’année scolaire 2022-2023 moyennant 42,5 millions de dinars.

Il s’agit d’imprimer 13 millions 773 exemplaires de 185 titres.