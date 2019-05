France-Ligue 1: Kylian Mbappé élu meilleur joueur et meilleur espoir

L’attaquant du Paris SG Kylian Mbappé a été élu, dimanche par ses pairs, meilleur joueur du Championnat de France pour la saison 2018-2019.

Mbappé (20 ans), qui succède au palmarès à son coéquipier Neymar, a également remporté pour la troisième fois d’affilée le trophée de meilleur espoir de Ligue 1, un record et une première, lors de la traditionnelle soirée des trophées UNFP, qui récompense individuellement les meilleurs joueurs de L1.

Eden Hazard, l’ex-prodige lillois qui a été élu deux fois meilleur espoir (2009, 2010) avant d’être sacré meilleur joueur en 2011 et 2012, n’avait pas réussi à remporter les deux trophées lors de la même saison.

Le champion du monde français a devancé ses coéquipiers Neymar, élu par ses pairs la saison passée, et Angel Di Maria, ainsi que Nicolas Pépé (Lille) et Hatem Ben Arfa (Rennes).

La superstar brésilienne, auteure seulement de 15 buts en championnat cette saison, a vécu une saison tronquée par une blessure au pied qui l’a éloignée des terrains une bonne partie du printemps.

Si Mbappé en a profité s’imposer comme le grand artisan du titre de champion de France de Paris avec 32 buts inscrits, il n’a pu empêcher les éliminations précoces de son club en Ligue des champions (8e de finale) et Coupe de la Ligue (quart de finale).