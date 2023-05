Fusillade de Djerba : Les deux juifs tués seront enterrés en Israël

Les dépouilles d’Aviel et de Benjamin Hadad, tués lors de la fusillade aux abords de la synagogue de la Ghriba, ont été transférées en France jeudi, pour être ensuite enterrées, ce vendredi, en Israël, rapporte le site Israel National News.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen (Likoud), a publié une déclaration vendredi dans laquelle il a assuré que « nous continuerons à nous tenir aux côtés de la communauté et à fournir toute l’assistance requise, et nous nous tiendrons aux côtés de la famille et de la communauté ».

Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec la communauté juive de Tunisie, a travaillé ces derniers jours pour faciliter le transfert de la dépouille d’Aviel Hadad en Israël.

La dépouille d’Aviel Hadad devrait arriver en Israël vendredi, et les funérailles auront lieu à Netivot avant le début du Shabbat.