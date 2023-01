Gabès: 120 infractions économiques relevées

Les agents de contrôle économique ont relevé 120 infractions économiques dans les différentes délégations du gouvernorat de Gabès à l’issue d’une campagne mixte incluant 10 équipes issues des gouvernorats de Gabès Médenine et Tataouine.

A ce propos, le directeur régional du commerce à Gabès Mourad Dkhil a indiqué à l’agence TAP que la campagne s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation et que les différentes infractions concernent le non affichage des prix, l’absence de facture et la dissimulation de la marchandise.

Lors des visites d’inspection, les équipes de contrôle ont saisi 216 bouteilles de lait et 474 litres de lait demi -écrémé.

HC

