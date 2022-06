Gabès: Arrestation de 7 personnes impliquées dans des vols touchant la STEG et la SONEDE

Les équipes sécuritaires relevant du gouvernorat de Gabès ont arrêté, lors d’un guet apens, 7 personnes impliquées dans plusieurs vols touchant la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) et la Société Nationale d’ Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Le ministère public a autorisé la détention des personnes arrêtées pour association de malfaiteurs en vue de la détérioration des biens publics et privés.

Rappelons que l’ouest de Gabès a été témoin de vols répétés de groupes électrogènes appartenant à la STEG ainsi que des équipements électroniques de plusieurs puits de la SONEDE ce qui a causé de nombreux problèmes à ces deux sociétés, notamment, au le niveau d’approvisionnement des citoyens en eau potable.