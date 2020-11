Gabes Cinema Fen : Les candidatures seront ouvertes du 5 au 31 décembre 2020

« Gabes Cinema Fen », Festival de Cinéma, d’Art Vidéo et de Réalité Virtuelle, lance un appel à candidature pour sa 3ème édition qui se tiendra du 5 au 13 Mars 2021 dans la ville de Gabes au Sud tunisien.

Cet appel sera ouvert du 5 Novembre au 31 Décembre 2020 via le site du festival :

http://gabescinemafen.com/

Les professionnels du 7e Art sont appelés à présenter leurs films de fiction, documentaires et expérimental (longs et courts métrages).

Ce jeune festival annuel se présente comme une plateforme qui oeuvre à « promouvoir des propositions artistiques singulières qui se démarquent du tout venant de la production mainstream arabe ».

En raison de la crise sanitaire et la pandémie de la Covid-19, la deuxième édition de Gabes Cinema Fen s’est déroulée en ligne du 3 au 11 avril 2020.

Le public cinéphile a eu l’occasion de suivre une sélection de films, gratuitement sur la plateforme en ligne tunisienne Artify.

