Gabès-covid : Le confinement sanitaire ciblé à Oudhref prolongé au 19 septembre

La commission de lutte contre les catastrophes naturelles à Gabès a décidé de prolonger le confinement sanitaire ciblé dans la délégation d’Oudhref jusqu’au 19 septembre (dimanche prochain).

Ainsi l’utilisation des chaises et tables dans les cafés et restaurants ainsi que la consommation sur place dans ces espaces sont interdites à partir de 18h.

Selon les statistiques fournies par la direction régionale de la santé à Gabès, la prévalence de contamination par le coronavirus dans la ville d’Oudhref dépasse les 600 cas par 100 mille habitants,

A noter que la commission a également décidé de poursuivre la fermeture des salles et aires de jeux électroniques dans toutes les délégations du gouvernorat jusqu’à dimanche prochain.

