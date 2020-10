Gabès-covid19: Deux décès et 57 nouvelles contaminations

Deux nouveaux décès liés au coronavirus ont été enregistrés au gouvernorat de Gabès sud, a indiqué, jeudi, le coordinateur de la cellule de veille à la direction régionale de la santé de Gabès, Houssine Jobrane.

Les deux défunts, âgés respectivement de 72 ans et 41 ans, sont originaires de Gabès-ville, a-t-il précisé à l’Agence TAP, ce qui porte à 33 le nombre de décès par le covid19 dans la région depuis la propagation du virus.

Par ailleurs, 57 nouvelles contaminations ont été recensées dans la région et réparties comme suit : 21 cas à Gabès-sud, 11 à Gabès-ville, 8 à El Hamma, 5 à Oudhref, 4 à Gabès-ouest, 2 à Mareth et 3 cas dans chacune des délégations de Ghannouch et Métouia, selon la même source.

