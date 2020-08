Gabès-covid19 : le nombre de contaminations locales passe à 13

Le nombre de contaminations locales au covid19 est passé à treize au gouvernorat de Gabès dont dix cas détectés à El Hamma et trois à Gabès-ville.

Parmi ces cas positifs, six ont été découverts, lundi, suite aux analyses effectuées sur 48 personnes suspectées d’avoir contracté le virus après avoir contacté une patiente covid19 dans la ville d’El Hamma, a indiqué Yahia Hamdi, directeur régional de la santé par intérim à Gabès.

Face à cette situation, la commission régionale de prévention et lutte contre le coronavirus a décidé d’interdire le narguilé dans les cafés et salons de thé, de fermer les bains thermaux et de suspendre la tenue des souks hebdomadaires dans la ville d’El Hamma.

Ces mesures ont été adoptées à titre préventif pour éviter le risque de propagation du virus dans la région, avait précisé la même source dans une déclaration à l’Agence TAP.