Gabès: Les syndicats de base du GCT menacent de recourir à la grève

Les syndicats de base des agents et cadres du Groupe Chimique Tunisien (GCT) à Gabès ont menacé de recourir à la grève avec arrêt de la production en cas de non satisfaction de leurs revendications.

Ces réclamations portent notamment sur le renforcement du personnel en procédant à de nouveaux recrutements, le versement de la prime de production et la reprise des travaux liés aux projets en suspens et programmés dans la région.

Dans un communiqué publié, lundi, ils dénoncent « les agissements irresponsables de la direction régionale, ce qui a contribué à attiser les tensions et le climat social au sein du groupe ».

Par ailleurs, les syndicalistes ont décidé de poursuivre les sit-ins de protestation jusqu’à la tenue d’une séance de travail à l’échelle de la région pour approuver les demandes formulées par les agents et cadres du groupe.