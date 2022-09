Gabès: Nette augmentation de la récolte des olives

Selon les dernières estimations du commissariat au développement agricole à Gabès pour la saison agricole 2022/2023, la récolte des olives pour cette saison atteindra 60 mille tonnes contre 31,5 tonnes pour la saison 2021/2022 soit une hausse de 47,5%.

La production de grenade devrait atteindre 25 mille tonnes et celle des dattes 22 mille tonnes, selon la même source.

S’agissant du secteur de la pêche maritime, la production totale aux ports et aux points de débarquement relevant du gouvernorat de Gabès a atteint plus de 16 mille tonnes jusqu’au août 2022 contre plus de 10 mille tonnes durant la même période de l’année 2021 soit une hausse de plus de 50%.