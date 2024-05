Gabès: Un nouveau laboratoire de recherche à l’ENIG

Le système de recherche scientifique à l’université de Gabès s’est renforcé par la création d’un nouveau laboratoire de recherche à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès (ENI), à savoir, le laboratoire de Modélisation mécanique, énergie et matériaux.Le nombre total des laboratoires à l’université de Gabès, s’est ainsi élevé à 19 laboratoires de recherche, après que leur nombre ne dépassait pas 4 laboratoires en 2017.Ces laboratoires de recherches de l’Université de Gabès sont répartis à raison de 8 laboratoires à la Faculté des sciences de Gabès (FSG), 7 autres laboratoires à l’école nationale des ingénieurs de Gabès (ENIG), un laboratoire à l’institut supérieur de biologie appliquée de Médenine (ISBAM), un autre laboratoire à l’institut supérieur des sciences et techniques des eaux de Gabès (ISSTEG), un laboratoire à l’institut supérieur de gestion (ISGG), ainsi qu’un laboratoire à l’institut supérieur des arts et métiers de Gabès (ISAMG). Au cours de cette année universitaire, l’université de Gabés s’est dotée d’une deuxième école doctorale en »sciences exactes et naturelles » à la faculté des sciences de Gabès, dans le cadre d’un effort visant à offrir une plateforme sectorielle pluridisciplinaire de formation et de recherche, qui opère dans le cadre du système LMD, Licence-Master-Doctorat.

