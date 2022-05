Gabès: Vers la réalisation d’une zone industrielle à la Nouvelle-Matmata

La Société de Gestion du Pôle Industriel et Technologique de Gabès (Politech-Gabès) vient de conclure un accord de partenariat avec le conseil régional du gouvernorat de Gabès, en vertu duquel, le conseil participera à hauteur de 1,5 million de dinars au coût total du projet d’aménagement de la zone industrielle à la Nouvelle-Matmata, estimé à 4,5 millions de dinars.

Ce partenariat revêt une importance capitale pour la région, de fait de sa contribution à la réalisation de cette nouvelle zone industrielle, sur une superficie totale de 23 hectares, et qui attire déjà un bon nombre d’investisseurs, compte tenu de son emplacement, étant située dans une délégation où plusieurs avantages financiers et fiscaux sont accordés pour encourager l’investissement et le développement régional.