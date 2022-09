Gabès: Vers l’élimination des phénomènes de l’étalage anarchique et l’appropriation des trottoirs

Le gouverneur de Gabès, Mesbah Kardemine a souligné, lors d’une séance de travail tenue lundi au siège du gouvernorat, la nécessité d’éliminer les phénomènes de l’étalage anarchique et de l’appropriation des trottoirs par des usages commerciaux, d’ici le mois d’octobre prochain. Lors de cette séance, à laquelle ont été assisté, les maires, les délégués et les représentants de la police municipale, il a appelé les maires de la région à prévenir les vendeurs anarchiques et toute personne qui occupe illégalement le trottoir, à l’impératif de se soumettre à la loi.

A noter que ces deux phénomènes ont pris des proportions démesurées à Gabès, causant un grand nombre d’accidents de la route et contraignant plusieurs commerçants dans la région à cesser leurs activités.