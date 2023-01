Gabès : Vers un renforcement du partenariat entre les CHU de Gabès et de Marseille

La Fondation » Hédi Bouchamaoui » œuvrera au cours de l’année 2023 à la consolidation du partenariat entre l’hôpital universitaire de Gabès et le CHU de Marseille, a indiqué, lundi à l’Agence TAP, le président de l’institution caritative, Ezzeddine Ounaies.

La coopération entre les deux établissements hospitaliers sera étendue, à la faveur d’un partenariat plus large, aux différents services médicaux des deux hôpitaux, a souligné la même source, faisant savoir qu’une délégation de l’hôpital universitaire de Gabès effectuera une visite au CHU de Marseille à la fin du mois de janvier courant.

La même source a souligné que la visite rendue par une délégation du CHU de Marseille à l’hôpital de Gabès en novembre 2022 a été fructueuse, rappelant qu’il a été convenu à cette occasion d’élaborer des programmes de formation et de recyclage au profit du cadre médical et paramédical tout au long de la durée de ce partenariat et d’approfondir la réflexion sur la coopération en matière de la santé environnementale au vu des similitudes entre Gabès et de Marseille, deux villes en proie à la détérioration du milieu naturel.

Il a également été convenu d’établir un registre sanitaire dans un certain nombre de spécialités médicales telles que les anomalies congénitales, les maladies malignes et les maladies respiratoires, et de former des spécialistes dans le domaine de la médiation sanitaire afin de faciliter l’interaction entre le grand public et les professionnels, les institutions hospitalières et les structures sociales, d’après la même source.