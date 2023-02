Gabon : La lutte contre le braconnage grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est déjà utilisée par plusieurs pays africains pour lutter contre le braconnage. Elle est pratiquée aussi aujourd’hui au Gabon. L’entreprise néerlandaise à l’origine de cette idée espère, grâce à sa technologie, fournir aux unités anti-braconnage un système d’alerte précoce et protéger ainsi la faune dans les parcs nationaux.

« Nous avons développé un système de caméra intelligent qui peut en temps réel localiser des personnes ou des animaux dans d’immenses zones reculées. Il s’agit d’un piège photographique que nous avons légèrement modifié afin qu’il puisse communiquer sans fil avec notre mini-ordinateur. Ce dernier télécharge les images de l’appareil photo, puis utilise l’intelligence artificielle pour définir automatiquement si un animal, un éléphant ou un humain est présent sur la photo. Nous utilisons ensuite le modem satellite pour envoyer ces informations en seulement quelques minutes directement sur les téléphones des Rangers », explique Thijs Suijten, ingénieur chez Hack the Planet.

Cet outil pourrait s’avérer fort utile quand on sait qu’au Gabon, selon le ministère de la Forêt, le braconnage a décimé un tiers de la population d’éléphants sur les 15 dernières années. L’autre objectif de cette technologie est d’éloigner les éléphants des zones habitées, via des haut-parleurs notamment, et de protéger ainsi les habitants et les cultures.