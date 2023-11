Gabon: La «taskforce» sur la dette demande «des mesures urgentes» contre les détournements de fonds

La « taskforce » sur la dette a remis son rapport des 60 jours, après que ce groupe de travail pour le contrôle, l’audit et la vérification des marchés publics a été réactivé en septembre par les autorités de transition Dans ce rapport de 12 pages daté du 15 novembre, la « taskforce » recommande « des mesures urgentes et fortes » pour assainir les finances du Gabon et lutter contre les détournements d’argent public.

Le groupe de travail dirigé par l’expert franco-gabonais Pierre Duro recommande une « politique radicale ». Bâtiments scolaires, voiries, réseau d’eau potable, l’équipe avait pour mission de vérifier l’ensemble des contrats engageant des fonds publics avec une « tolérance zéro » pour les fraudes, fausses déclarations, surfacturations et rétro-commissions, souligne le rapport.

En ce qui concerne l’impôt, déjà 20 milliards de francs CFA ont été recouvrés auprès des entreprises selon la taskforce, mais encore 46 milliards seraient à percevoir.

Le rapport pointe globalement des carences dans l’utilisation des fonds publics engagés, le manque de compétence de personnes chargées de coordonner les projets, le non-respect des procédures de marchés publics et l’absence de stratégie dans la programmation des remboursements des emprunts – par le Trésor public et la par Direction générale de la dette.

