Gabon : Le nouveau pouvoir demande la levée des sanctions de la CEMAC

Le chef militaire du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est rendu au Cameroun mercredi, demandant aux États d’Afrique centrale de lever les sanctions économiques qui pèsent sur son pays avant les élections de 2025.

Lorsque M. Nguema a renversé le président Ali Bongo Ondimba par un coup d’État sans effusion de sang le 30 août, des sanctions économiques ont été imposées au pays par la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, qui a condamné ce changement de pouvoir anticonstitutionnel et a suspendu le Gabon.

Nguema a déclaré mercredi qu’il avait discuté avec le président camerounais Paul Biya de la possibilité de lever les sanctions économiques avant qu’il ne transfère le pouvoir à l’État constitutionnel en octobre 2025. Nguema a déclaré qu’il avait pris le pouvoir pour sauver le Gabon d’un long règne qui avait ruiné le pays, et qu’il voulait s’assurer que l’ordre soit rétabli au Gabon avant de transférer le pouvoir aux civils.

La visite de Nguema au Cameroun clôture une tournée qui l’a conduit au Tchad, en République centrafricaine, en Guinée équatoriale et en République du Congo depuis qu’il a pris le pouvoir en août.

Jean René Oba, professeur d’affaires internationales à l’université Omar Bongo au Gabon, a déclaré que Nguema avait réussi à convaincre les dirigeants d’Afrique centrale qu’un coup d’État militaire était nécessaire pour sauver le Gabon du long règne autocratique de la famille Bongo, qui a appauvri les populations civiles et créé des tensions politiques et ethniques.

