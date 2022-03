Gaddès juge «inacceptable» le projet de la carte d’identité biométrique

Le président de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) Chawki Gaddès, a affirmé, ce vendredi 18 mars 2022,qu’il existe bel et bien un danger et des risques induits par la mise en place de ce nouveau système de cartes d’identité et des passeports biométriques.

Pour lui, il est inacceptable de constituer une base de données collective notamment au vu du choix du ministère permettant la lecture à distance de ces données. « Ces choix vont à l’encontre des principes des Etats démocratiques », a-t-il lancé sur Mosaïque Fm.

Gaddès a indiqué que l’INPDP soutient ce projet de CIN biométrique comme étant le seul moyen de développer l’administration électronique, mais des réserves subsistent.