Gafsa: 175 projets agricoles approuvés en 2023 par l’APIA

La commission d’octroi des avantages financiers dans le secteur agricole à Gafsa a approuvé 175 opérations d’investisement en 2023 parmi 248 projets déclarés.

Ces investissements d’une valeur de 17 millions 100 mille de dinars concernent l’élevage du bétail et les plantations.

Le directeur régional de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) à Gafsa, Lazher El Kouk a indiqué que la valeur des subventions attribuées a atteint 6 millions 154 mille dinars.

Selon l’APIA, le nombre des projets approuvés en 2023 a baissé par rapport à 2022, ainsi que le volume des investissements déclarés qui est passé de 313 projets en 2022 à 248 en 2023.

El Kouk a fait observer que la sécheresse, le manque de pluie et l’arrêt des travaux de creusement de puits sont à l’origine de la baisse des investissements agricoles dans la région, ajoutant que les projets approuvés permettront de créer 201 emplois.

Parmi les investissements approuvés en 2023, six projets de plantation d’arbres fruitiers, d’élevage du bétail, de production oléicole biologique et de commercialisation de produits de la mer et qui ont été réalisés à Sidi Yaich, Gafsa-nord, Sned et Gafsa-sud.

