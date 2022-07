Gafsa : 182 infractions économiques relevées

Le nombre des infractions économiques enregistrées dans le gouvernorat de Gafsa a atteint 182 infractions à l’issue de 1004 visites d’inspection effectuées durant la première quinzaine du mois de juillet 2022.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional du commerce à Gafsa Mounir Jallouli a fait savoir que les infractions concernent essentiellement le non affichage des prix , la hausse des prix, le non-respect des procédures de la subvention, vente de produits d’origine inconnue, et la non transparence des transactions.

S’agissant de la question de la pénurie du sucre dans la région, le responsable a souligné que le stock du sucre du gouvernorat s’élève à 1040 tonnes précisant que la quantité en question répond aux besoins du marché durant deux mois.

Il a en ce sens signalé que le marché local a été alimenté, fin de la semaine dernière, par 33 tonnes de sucre pour remédier à ce problème.