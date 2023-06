Gafsa : Avancement de 36% du projet de protection de la ville contre les inondations

L’avancement des travaux de protection de la ville de Gafsa contre les inondations a atteint un taux de 36%.

Ce projet vise à protéger la ville contre les débordements des oueds d’El Jemaa, Dakhla, Sidi Ahmed Zarouk et Ailou.

Abdelfatah Atoui, directeur du projet, a indiqué que les travaux retardés pour des raisons liées à l’entrepreneur, depuis mai 2022, ont repris et avancent à un rythme soutenu.

Il a fait savoir, à l’Agence TAP, que ce projet réalisé moyennant une enveloppe de 9 millions de dinars permettra de protéger les cités Ennour, Essourour, El Hmila, Sidi Ahmed Zarouk et toute les villes à proximité des oueds Dakhla, El Jemaa, Zarouk et Ailou.

Les travaux relatifs à l’aménagement des berges des oueds El Jemaa, Zarouk et Sidi Ahmed Zarouk et l’installation de dalots ont connu un avancement de 80% alors que le dragage de l’oued Dakhla a été achevé en vue de détourner une partie des eaux vers l’oued Bayech.

