Gafsa: Le projet des corridors économiques au centre d’une séance de travail

Une séance de travail a été tenue, lundi, au siège du gouvernorat de Gafsa, portant sur la présentation du projet des corridors économiques reliant le poste frontalier de Bouchebka-Talabat aux gouvernorats de Kasserine, Gafsa et Gabès, moyennant 1700 millions de dinars de fonds.

L’intervention sur le premier corridor économique dans le cadre de ce projet, consiste en le dédoublement de la route nationale n°15, reliant le poste frontalier de Bouchebka-Talabat (Gouvernorat de Kasserine) à l’autoroute « A1 » au niveau de la ville de Gabès, a indiqué, lors de cette séance, la directrice des ponts et chaussées au ministère de l’Equipement et de l’Habitat, Asma Hachemi.

Le second corridor économique dans la région, poursuit-elle, concerne le dédoublement de la route nationale n°3 reliant le point frontalier Bouchebka à Tozeur, et la route nationale n°16 faisant la connexion entre le gouvernorat de Tozeur et les frontières du gouvernorat de Gabès, notant que le réaménagement ciblera 242 km de routes.

Le projet en question, explique Hechemi, revêt une importance capitale du point de vue économique et en matière de développement des régions de l’intérieur, contribuera à relier la bande des zones frontalières aux régions côtières, incluant le port de Gabès, et accroîtra les échanges commerciaux entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye.