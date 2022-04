Gafsa-Ramadan-Hygiène : 40 infractions relevées en une semaine

Les brigades de contrôle d’hygiène à Gafsa ont relevé pendant la première semaine de Ramadan 40 infractions liées au non-respect des règles d’hygiène et à la vente de produits impropres à la consommation.

Ces infractions ont été constatées lors de 505 visites d’inspection effectuées dans des commerces, des supermarchés et des boulangeries de la région.

A l’issue de ces visites, 32 procès-verbaux et deux décisions de fermeture ont été rédigés à l’encontre des contrevenants et plus de 76 échantillons de produits alimentaires ont été prélevés pour analyse, a affirmé à l’Agence TAP une source de la direction régionale de la santé environnementale à Gafsa.