Gafsa : Rappel à l’application des décisions de développement prises au niveau ministériel

L’Union régionale du travail à Gafsa a organisé, jeudi, une marche de protestation pour réclamer la mise en œuvre des mesures ministérielles initiées pour soutenir le développement dans la région.

Cette marche pacifique, à laquelle ont participé la section régionale de la ligue tunisienne des droits de l’homme et le bureau régional de l’ordre des avocats, a démarré devant le siège de l’union générale du travail et a parcouru les artères de la ville en direction du siège du gouvernorat.

Les manifestants ont scandé des slogans revendiquant la mise en œuvre des mesures adoptées, notamment, en faveur de la modernisation des infrastructures scolaire et sanitaire.

De son côté, le secrétaire général de l’union régionale du travail, Mohamed Sghaier Miraoui, a indiqué à l’Agence TAP, que cet acte de protestation se veut un appel pour réaliser les réformes engagées par le gouvernement au profit des services publics et promouvoir l’investissement dans la région. yes