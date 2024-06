Gallant s’en prend à la divulgation publique des désaccords de Netanyahou avec l’administration Biden

Israël considère le peuple américain comme une famille et, comme toutes les familles, les désaccords sont discutés en interne, a déclaré le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant dans un communiqué publié mercredi après plusieurs jours de réunions avec des hauts fonctionnaires de l’administration Biden.

La déclaration de Gallant intervient une semaine après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a publié sur Internet une vidéo critiquant l’administration Biden pour son refus de fournir des armes et du soutien, ce qui a conduit à un va-et-vient entre Washington et Tel-Aviv qui se rejettent mutuellement la responsabilité.

Netanyahu a tenté de présenter l’administration Biden comme ne soutenant pas Israël, ce que Gallant a vivement contesté.

Dans une autre attaque contre Netanyahou, Gallant a déclaré qu’Israël soutenait fermement l’accord de cessez-le-feu du président Biden et qu’il s’engageait à ramener les otages chez eux, sans exception.

Gallant a ajouté qu’il s’engageait personnellement à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza.

« Nous ne combattons que ceux qui cherchent à nous nuire », a-t-il déclaré. « Ensemble, allons de l’avant avec force et compassion.

