Gaz algérien : Interrogations sur le financement du Galsi

La relance du deuxième gazoduc entre l’Algérie et l’Italie, le Galsi, a été actée politiquement lors de la visite à Alger de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

Des interrogations subsistent toutefois quant à la durée de réalisation du projet et surtout à son financement alors que l’Algérie a toujours conditionné la hausse de ses exportations de gaz vers l’Europe par l’engagement de cette dernière à consentir des investissements dans son secteur des hydrocarbures pour augmenter la production et partager les risques.

Les capacités du Transmed ne suffisant pas, le projet du Galsi a été déterré. Les compagnies énergétiques des deux pays, Sonatrach et ENI, ont signé un accord pour la réalisation d’un deuxième gazoduc, complètement différent de celui initialement prévu. En plus du gaz, il transportera aussi de l’hydrogène et de l’ammoniac. La pose d’un câble pour le transport de l’électricité est aussi annoncée.

Dans le projet des années 2000, le tracé devait inclure la Corse. À l’île française, on en parle naturellement depuis quelques jours, mais avec un certain scepticisme, à cause notamment des délais de réalisation et des financements du mégaprojet.

« C’est loin d’être acquis », tempère le député européen de l’île, François Alfonsi, cité par France-TV-Info. Il met d’abord en avant le temps qu’il faudra attendre pour voir le gaz algérien arriver en Corse. « Il faudra au moins 10 ans » et la situation d’urgence actuelle « ne permet pas de se mettre derrière un projet aussi lointain », estime-t-il.

Le coût du projet initial du Galsi était estimé à 3 milliards d’euros. L’Union européenne avait consenti de participer au financement à hauteur de 120 millions d’euros.