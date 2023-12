Gaz domestique : Le projet qui traîne à Tataouine à cause d’une Turque

GPL, ou gaz de pétrole liquéfié, c’est un mélange d’hydrocarbures légers, essentiellement du propane et du butane. En Tunisie, il est utilisé à titre principal pour l’usage domestique et commercial, et aussi comme carburant automobile, notamment parce qu’il est moins polluant, et moins cher, que l’essence et le diesel.

En Tunisie, le marché du GPL, dont la consommation actuelle est d’environ 450 mille tonnes par an, est un marché où la société AGILGAZ, filiale de la SNDP occupe depuis la position de leader. AGIL S.A. commercialise 14 millions de bouteilles de GPL destiné essentiellement à l’usage domestique, le GPL en vrac pour les différentes industries et le GPL-Carburant dans les stations-service. Elle dispose de trois centres d’emplissage situés à Bizerte, à Radés et à Gabès, et d’une importante flotte de camions spécialisés pour la distribution du GPL en vrac.

« Dans le cadre de la coopération tuniso-algérienne AGIL S.A. a conclu un accord avec la société algérienne Naftal pour le remplissage des bouteilles dans les centres Tébessa et Ain Beidha pour les besoins du Nord-ouest », annonce la SNDP sur son site internet.

– 5 MUSD pour 600 bouteille chez un Turc qui traîne le pied

Aux dernières nouvelles, L’Etap, Société Tunisienne des Activités Pétrolières, vient de se mettre au GPL. L’entreprise étatique a récemment attribué le marché du projet de construction de la station de remplissage de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié à Tataouine, pour l’entrepreneur turc « Kryocan Basincli Kaplar », pour un montant de 20,94 millions de dinars tunisiens, équivalant à 6,7 millions Dollars américains (5 MUSD au temps de signature de l’accord).

Le projet se compose d’une unité de stockage de GPL comprend deux réservoirs d’une capacité chacun de 120 mètres cubes, une unité de remplissage et d’évacuation de gaz de pétrole liquéfié, une station de stockage vers une station de remplissage. Et aussi d’une unité de remplissage et déchargement GPL depuis ou vers les camions de chargement, et d’une unité de remplissage de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié d’une capacité de 600 bouteilles de 13 kg et 6 kg, extensible jusqu’à 1200 bouteilles.

– L’entrepreneur Turc demande révision des prix, et l’Etap suspend le marché

Le projet de Tataouine, qui devrait doter le Sud tunisien d’une capacité, autonome et plus proche des consommateurs de ces régions de l’intérieur, et diminuer la pression sur la plateforme de Gabes de la SNDP, traîne pourtant depuis quelques années.

« La signature de cet accord a en effet coïncidé avec l’apparition de la pandémie du virus Corona, « qui a perturbé le lancement effectif du projet en termes d’études et de fabrication et a obligé l’entrepreneur à revoir certaines spécifications techniques du projet », fait remarquer l’Etap dans une note interne.

Cette demande répétée a entraîné une exacerbation des retards du projet, poussant la Société tunisienne des activités pétrolières à suspendre le projet à compter du 6 janvier 2023 et à rappeler l’entrepreneur turc au respect des spécifications du contrat.

– Impossibilité de dire oui à l’entreprise turque

Pour l’instant donc, et alors que l’hivers s’installe et fera pression sur la distribution de cette ressource énergétique de grande consommation, le projet est suspendu. A l’Etap, on met en cause les circonstances qui ont accompagné le lancement du projet et son achèvement. Et essentiellement, les répercussions de la pandémie du Coronavirus en termes de retards, le prix élevé des matières premières et les coûts de transport et de fabrication. Mais aussi, la difficulté à répondre aux demandes des entrepreneurs en termes de révision des prix, et surtout la difficulté de mettre en œuvre le décret n°764 du 19 octobre 2022 qui permet la révision exceptionnelle des prix individuels, alors que le marché comporte des prix aléatoires.