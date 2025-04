Gaza au centre de la rencontre entre Trump et Netanyahou à la Maison-Blanche

Le président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lundi, à l’occasion de leur deuxième rencontre à la Maison-Blanche depuis le retour de Trump au pouvoir.

Cette visite, confirmée samedi par un responsable de la Maison Blanche, intervient alors qu’Israël pilonne la bande de Gaza et bloque l’entrée d’une aide humanitaire cruciale. Plus de 1 300 Palestiniens ont été tués depuis que le gouvernement de Netanyahou a rompu la trêve avec Hamas et relancé sa guerre dévastatrice.

Dans un communiqué, les proches des otages détenus à Gaza ont demandé à Trump « d’user de tout son pouvoir pour faire pression sur Netanyahou afin qu’il mette fin à cette guerre et qu’il ramène nos otages immédiatement ».

Netanyahou est recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes contre l’humanité commis à Gaza. Les États-Unis ne sont pas membres de la Cour

